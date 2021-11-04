Войти | Зарегистрироваться
12:14

четверг,
04 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Спикер УПЦ напомнил, что Церковь выступает за добровольную вакцинацию

04.11.2021 / 12:03
Спикер УПЦ напомнил, что Церковь выступает за добровольную вакцинацию
Источник: Центр информации УПЦ
Церковь запрещает священникам вмешиваться в решение прихожан вакцинироваться или нет

Украинская Православная Церковь выступает за добровольную вакцинацию от коронавируса и других заболеваний.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сказал в интервью публицисту Константину Матвиенко.

«Это вопрос не Церкви, а вопрос медиков. С нашей точки зрения, любая вакцинация должна быть добровольной. Мы видим, что есть определенные перегибы в этом плане. Также информация о составе вакцин должна быть прозрачной. Отказ от вакцинации не должен приводить к ограничению прав и свобод граждан», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

Также спикер УПЦ подчеркнул, что Церковь запрещает священникам вмешиваться в решение прихожан вакцинироваться или нет.

«Духовник, у которого человек исповедуется или приходит к нему за советом, не имеет права запрещать или принуждать прививаться от коронавируса. Это вопрос личного решения человека, за которое он самостоятельно несет ответственность», - напомнил отец Николай.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) подчеркнул, что Церковь не запрещает вакцинацию, однако недопустимо ограничение прав и свобод человека в связи с отсутствием прививки.

Управделами УПЦ обратил внимание, что важно соблюдение принципа добровольности и отсутствия ограничений прав тех, кто в силу объективных причин отказался от прививки.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
3 ноября
2 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.