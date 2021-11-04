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Патриарх Кирилл рассказал о важности крещения человека, который находится при смерти

04.11.2021 / 13:40
Патриарх Кирилл рассказал о важности крещения человека, который находится при смерти
В подобных непростых ситуациях нужно с радостью воспринимать желание человека креститься

Человека, находящегося при смерти и желающего принять Таинство Крещения, необходимо крестить, опуская дисциплинарные требования в отношении подготовки.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время онлайн-встречи со священниками, которые посещают «красные зоны» больниц.

«Мнение, что крещение в конце жизни не просто возможно, но даже желательно, действительно существовало в первые столетия истории христианской Церкви, но, к счастью, впоследствии ушло из нашей жизни, из нашей практики», - сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл напомнил, что в раннехристианские времена люди были убеждены, что крещение освобождает человека от бремени греховного, поэтому совершение этого таинства на смертном одре было частым явлением, существовал даже термин – «клиническое крещение». Среди тех, кто принял такое крещение, был равноапостольный Константин.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что в подобных непростых ситуациях нужно с радостью воспринимать желание человека креститься.

«Крестите, ни о чем не задумываясь! Если есть у человека желание войти в ограду церковную, особенно когда нет уверенности в том, что он выйдет живым из стен больницы, то крещение нужно совершить. И принимающий крещение действительно обретает возможность войти в Божественное Царство, получив прощение грехов», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель подчеркнул, что все дисциплинарные требования в отношении подготовки к крещению - катехизация и прочие - «не работают, когда идет речь о жизни и смерти».

«Все нужно в сторону отставить и откликнуться на желание человека болящего, тем более умирающего, принять крещение», – сказал Святейший Патриарх Кирилл.

На уточняющий вопрос о возможности крещения болящего по заявлению его родных и близких, Предстоятель ответил: «Эти люди являются свидетелями. Даже если их свидетельство не в полной мере отражает то, что было в действительности, мы крестим по их вере. Это их желание, и потому никаких отговорок быть не должно».

 

 

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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