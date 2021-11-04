Митрополит Антоний рассказал, как вера изменила жизнь Пушкина

Александр Пушкин воплотил высокий небесный дар творчества, плоды которого и сейчас остаются в нашей памяти и являют миру глубокие смыслы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пушкин, проявляя универсальные стремления русского духа, опускаясь в дебри обуздывающих алчных страстей, упорно искал силу, способную воскресить повреждённую грехом природу человека, возвести его к сионским высотам. Поэт, безусловно, принадлежал к секуляризованному дворянству и относился к религии не более чем хладнокровно, оставаясь нецерковным человеком. Вместе с тем Пушкин отзывался о себе как о «посредственном христианине» и в одном из писем своей более нáбожной жене от 3 августа 1834 года говорил: «Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас»,- напомнил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что исследователи считают, что ранние творческие предпочтения поэта никак не говорят о его отступничестве от веры, к тому же мировосприятие Пушкина менялось благодаря таланту – «небесному дару», а многие христианские истины выражались в общем «духе» его творчества.

Управделами УПЦ рассказал, как Священное Писание повлияло на мировоззрение великого поэта.

«Позднее он скажет, что Библия - «единственная книга в мире, в которой есть всё», вся человеческая жизнь…Уже в начале 1820-х Пушкин читал славянскую Библию, изучал значение церковнославянизмов, занимался переводом с церковнославянского на русский Соломоновой Песни Песней, а в 1830-е гг. был охвачен желанием «переводить Иова» с древнееврейского и написать драму о Спасителе. В рукописях этого периода особенно интересными представляются его рассуждения о бытии Божием: «Не допускать существования Бога – значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге», - сказал митрополит Антоний.

По мнению владыки Антония, библейские истины являются источником многих пушкинских произведений. В творчестве поэта прослеживаются образы и мотивы Книги Иова, Екклесиаста, Апокалипсиса, несложно увидеть в его цикле «Маленькие трагедии», в поэмах и лирике христианские идеалы и осмысление смертных грехов.

Перед смертью Пушкин, «словно библейский блудный сын, прильнул к лону Церкви: велел позвать священника и причастился Святых Христовых Таин. Кроме того, он не хотел, чтобы кто-нибудь мстил за него, сказав, что желает умереть христианином».

«Великий Пушкин своей всемирной отзывчивостью буквально воплотил не букву, а дух Писания, ведь чувства добрые он лирой пробуждал, глаголом жёг и жжёт сердца людей, а его муза веленью Божию была послушна», - заключил митрополит Антоний.