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На Полтавщине митрополит УПЦ посадил дубовую рощу

04.11.2021 / 11:40
На Полтавщине митрополит УПЦ посадил дубовую рощу
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка обственноручно высадил 100 саженцев дуба

На Полтавщине митрополит Филипп посадил посадил дубовую рощу на территории Спасо-Преображенского Мгарского мужского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, владыка обственноручно высадил 100 саженцев дуба.

Напомним, осенью в Украине проходит акция «Создаем леса вместе». Ее главная цель – воспитание у граждан эко-сознания, уважения к лесоводческому труду, увеличение площадей лесов и зеленых насаждений в стране.

В рамках инициативы студенты IV курса Сумской духовной семинарии посадили яблоневый сад.

Акция продлится до 30 ноября.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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