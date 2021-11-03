В Днепре освящен новый храм УПЦ

В Днепре освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, чин великого освящения совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

После богослужения митрополит Ириней подарил приходу икону Благовещения Пресвятой Богородицы, а благодетелям вручил ордена УПЦ.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в Горловке митрополит Митрофан освятил Благовещенский храм Украинской Православной Церкви, построенный на фундаменте церкви, разрушенной артобстрелом семь лет назад.