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В Днепре освящен новый храм УПЦ

03.11.2021 / 14:00
В Днепре освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После богослужения митрополит Ириней подарил приходу икону Благовещения Пресвятой Богородицы, а благодетелям вручил ордена УПЦ

В Днепре освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, чин великого освящения совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

После богослужения митрополит Ириней подарил приходу икону Благовещения Пресвятой Богородицы, а благодетелям вручил ордена УПЦ.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в Горловке митрополит Митрофан освятил Благовещенский храм Украинской Православной Церкви, построенный на фундаменте церкви, разрушенной артобстрелом семь лет назад.

Источник: Inpress.ua
упц, Днепр, новый храм
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