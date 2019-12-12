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В Днепре освятили храм в честь апостола Андрея Первозванного

12.12.2019 / 12:14
В Днепре освятили храм в честь апостола Андрея Первозванного
Андреевский храм в Днепре Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения верхнего главного храма совершил управляющий Днепропетровской епархией Украинской Православной Церкви митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней

В Днепре 11 декабря освятили новый храм в честь апостола Андрея Первозванного в одном из крупнейших жилых массивов города.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии.

Чин освящения верхнего главного храма совершил управляющий Днепропетровской епархией Украинской Православной Церкви митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

«По окончании освящения митрополит Ириней обратился к молящимся со словом проповеди, после которой совершил в новоосвященном храме Божественную литургию», - сообщается на сайте епархии.

По окончании богослужения за заслуги в деле строительства храма правящий архиерей вручил настоятелю и благотворителям ордена Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
упц, Днепр
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