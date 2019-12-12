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Митрополит Антоний рассказал, как бороться с нерешительностью

12.12.2019 / 11:25
Митрополит Антоний рассказал, как бороться с нерешительностью
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Святые отцы неоднократно с сожалением говорили, что многие люди только телом своим ходят в храм, при этом их ум и сердце остаются в каком-нибудь другом месте, и храм пустует

Борьба с грехами предполагает четкие и настойчивые действия человека в желании изменить себя в лучшему.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Для того, чтобы бороться со своими недостатками и грехами, нужно их выявить в первую очередь, но также важно проявить решительность в борьбе. В любой конфликтной ситуации важна решительность. Если противник видит, что он сильнее и его оппонент не имеет уверенности и растерян, тогда с лёгкостью будет наносить свои удары и поражать цель», - подчеркнул митрополит Антоний.

По словам владыки, похожий механизм и борьбы со своими страстями.

«Многие из нас нерешительно действуют в борьбе с грехами и слабостями. Они перестают в них видеть врага, а следовательно, перестают бороться с ними. С нерешительности начинается потакание себе с печальными последствиями. Мы превращаемся из людей в «ходящие деревья», и это Евангельское сравнение (Мк. 8:24) вовсе не случайно. Мы говорим, но не исполняем, проживаем жизнь, а не живём, сокрушаемся, однако ничего не меняем», - отметил владыка.

Он написал, что многие люди так же относятся и ко своей вере.

«Точно так же и в храме, несмотря на его видимую наполненность людьми, может оказаться по-настоящему пусто. Святые отцы неоднократно с сожалением говорили, что многие люди только телом своим ходят в храм, при этом их ум и сердце остаются в каком-нибудь другом месте, и храм пустует», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ призвал верующих помнить о том, что «у каждой материальной катастрофы есть своя духовная подоплека, и чем дальше человечество в своей жизнедеятельности удаляется от Бога, тем серьезнее могут быть последствия для всей Вселенной».

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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