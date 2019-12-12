Иерусалимский Патриарх заявил, что уверен в благополучном решении всеправославного кризиса

Предстоятель Иерусалимской Церкви отметил, что настроен очень оптимистично в отношении разрешения кризиса, возникшего в мировом Православии.

Об этом Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил на встрече с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, как сообщает «Патриархия.ру».

Предстоятель Иерусалимской Церкви подчеркнул, что «все человеческие трудности, кажущиеся непреодолимыми, могут быть разрешены с Божией помощью».

Как сообщалось ранее, Патриарх Иерусалимский Феофил призвал Поместные Церкви приложить все усилия для защиты единства Православия и пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении.

Иерусалимский Патриарх неоднократно высказывался в поддержку Украинской Православной Церкви и не допускает к служению у святынь Иерусалима представителей Православной Церкви Украины.