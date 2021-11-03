Предстоятель УПЦ рассказал о жизни умершего духовника Святогорской лавры схиархиепископа Алипия

Отличительной чертой владыки Алипия была его непоколебимая преданность монашескому пути и пастырскому призванию, а также глубокая, искренняя вера.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом написал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий в соболезновании митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану по поводу кончины схиархиепископа Алипия (Погребняка).

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине викария Горловской епархии Преосвященного архиепископа Краснолиманского Алипия. Вся жизнь владыки Алипия была посвящена служению Церкви Христовой. Это служение началось еще в раннем возрасте, когда он, ведомый призванием свыше, пришел на обучение в Духовную семинарию и академию. С тех уже далеких лет в благую душу будущего святителя легли семена веры и благочестия, которые впоследствии дали обильные всходы: он усиленно занимался богословием и проходил послушание в Троице-Сергиевой Лавре», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что «труды во славу Божию и на благо Святой Церкви, в которых прошли годы архиерейского служения почившего владыки, снискали ему высокий авторитет и особое признание как среди духовенства, так и среди простых верующих людей».

«Он с любовью и усердием совершал богослужения, всегда был отзывчив, скромен и благочестив. При этом, по присущему ему смирению, он не стремился обнаруживать те многие духовные дарования, которыми наделил его Господь. Усопший владыка был известным духовником и окормлял не одно поколение епископов, священников, монахов и мирян, подъяв на себя нелегкий крест пастырского душепопечения. К нему обращались за духовной помощью и советом люди самых разных сословий и взглядов, и он для всех находил слова утешения и поддержки», - поделился Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ рассказал, что с теплотой вспоминает встречи и беседы с архиепископом Алипием.

«Архиепископ Алипий был особенным церковным иерархом - нас связывали многие годы искренней духовной дружбы. Да упокоит Всемилостивый Спаситель наш и Господь Иисус Христос душу новопреставленного архиепископа Алипия «идеже праведнии упокояются». Вечная ему память!», - написал Блаженнейший.