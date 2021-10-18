Войти | Зарегистрироваться
17:28

понедельник,
18 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

18.10.2021 / 16:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара ожидает от Берлина сохранения и продолжения курса канцлера Германии Ангелы Меркель после смены правительства.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого лидера по итогам переговоров.

По его данным, Эрдоган выразил надежду, что "новое правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией".

Меркель 16 октября совершила прощальный визит в Турции в качестве канцлера Германии.

Согласно информации агентства, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане.

"Турция нацелена на доведение товарооборота с Германией до отметки в $50 млрд в год. Важным мостом в связях между Анкарой и Берлином остается турецкая община Германии - общее достояние наших стран", - приводит агентство слова Эрдогана.

Со своей стороны Меркель заявила, что cвязи Германии и Турции всегда были основаны принципах взаимной выгоды. Она также выразила уверенность, что следующее федеральное правительство Германии сохранит этот курс.

Источник

Германия, Турция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.