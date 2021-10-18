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В США будут пускать только привитых, но не "Спутником V"

18.10.2021 / 15:47
Власти США открывают въезд для полностью привитых иностранцев с 8 ноября - но только вакцинами, которые получили одобрение регулирующих органов США или ВОЗ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Иностранные путешественники, полностью вакцинированные от коронавируса, которым был запрещен въезд в Соединенные Штаты во время пандемии, смогут въехать в страну с 8 ноября. Это касается путешественников, пересекающих сухопутные границы и прилетающих в международные аэропорты страны.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) считают полностью привитыми людей после получения второй дозы вакцины Pfizer или Moderna, или через две недели после получения однократной дозы вакцины Johnson&Johnson.

По данным CDC, те, кто получил вакцины, одобренные для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, такие как вакцина AstraZeneca, также считаются полностью привитыми. Это же касается и привитых китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm.

Поскольку российская вакцина "Спутник V" не входит в экстренный список ВОЗ, снятие ограничений не коснется людей, которые сделали иньекции этого препарата.

Невакцинированным иностранцам будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, хотя представитель Белого дома заявил, что будут некоторые исключения, в том числе для маленьких детей.

Иностранцам, которые планируют вылететь в Соединенные Штаты, необходимо будет доказать наличие вакцинации перед посадкой и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после въезда.

Источник

США, коронавирус, вакцинация
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