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Ученые США против однодозовой прививки вакцинами Pfizer и Moderna

09.03.2021 / 13:23
Американские ученые скептически относятся к применению только одной дозы вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 вместо двух.

Об этом сообщает издание Reuters, которое цитирует директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питера Маркса

Прямая речь: "Важно, чтобы эти вакцины использовались по разрешению FDA, чтобы предотвратить Covid-19 и связанных с ним госпитализаций и смертей".

Американские ученые отмечают, что вакцина должна использоваться по рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

Добавляют также, что мало доказательств того, что одна доза этих вакцин обеспечивает длительную защиту.

Напомним, правительство США в субботу одобрило использование однократной вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца до конца мая.

Источник

США, коронавирус, вакцинация
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