Вакцинация в США: процесс пошел, хоть и не так быстро

Новоизбранный президент Джо Байден прилагает усилия, чтобы снизить этот показатель, обещая к осени вакцинировать более 300 млн человек. Впрочем, на этом пути постоянно появляются всевозможные преграды.

ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ

Регуляторные органы США разрешили использовать в стране только две вакцины от COVID-19: производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. На сегодня между разными регионами США было распределено более 56 млн доз, однако использовать удалось лишь 34 млн. По словам Джо Байдена, "процесс развертывания вакцинации в США до сих пор был впечатляющим провалом". Хотя причин этому несколько, и главная из них - география: Штаты являются третьей по площади страной мира, но 145-й – по плотности населения. Крайне требовательная к условиям хранения вакцина Pfizer создает много логистических проблем при транспортировке на огромные расстояния, особенно, когда речь идет о небольших населенных пунктах.

WALMART TA AMAZON СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Учитывая это, свою помощь федеральному правительству предложили корпорации Amazon и Walmart. Первая выразила готовность оказать содействие в доставке вакцины, вторая – организовать на площадях своих маркетов и аптечных отделов массовые центры вакцинации.

Пока правительство размышляет над их щедрым предложением, но уже пообещало отправить миллион доз в 6500 аптек по всей стране. По мнению экспертов, без помощи аптек, которые за предыдущие годы успешно наладили эффективную систему массовой вакцинации от гриппа, достичь целей администрации США не удастся.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ НЕ СОГЛАСОВАНЫ С ПРАКТИКОЙ

Все же Байден пообещал в течение первых 100 дней пребывания у власти обеспечить доступ к не менее 100 млн доз вакцин. По словам координатора Белого дома по вопросам COVID-19 Джефа Зиентца, у США есть шансы достичь этой цели. Он подчеркнул, что в течение последней недели ежедневно прививались около 1,3 млн американцев. Впрочем, хотя по общему количеству вакцинированных США вышли на первое место в мире, по количеству доз на единицу населения они уступают меньшим Израилю, Великобритании, ОАЭ, Бахрейну и даже островным Сейшелам.

Как пишет старший научный сотрудник аналитического центра Brookings Governance Элейн Камарк, ощутимую роль в относительно медленном развертывании кампании вакцинации в США играет низкое доверие населения. Хотя у медиков приоритет в доступе к прививке, около трети из них пока что не намерены ее делать. Если такая ситуация наблюдается в среде медработников, то рядовые американцы настроены еще более негативно.

ПЕРЕБОИ СО СНАБЖЕНИЕМ

Еще одной распространенной проблемой в США стала нестабильность поставок вакцин, что существенно усложняет планирование. Например, город Нью-Йорк, в котором на приоритетную прививку претендует более 2,5 млн жителей, получает еженедельно всего около 100 тыс. доз вакцин, да и то нестабильно. "Мы столкнулись с кризисом поставок... Мы очень отстаем от темпа, согласно которому должны были бы проводить прививки", – сказал France 24 член горсовета Нью-Йорка Марк Левин.

Многие центры вакцинации в США запустили систему онлайн-бронирования, однако из-за недостатка доз должны регулярно отменять записи. Необходимость повторного использования компьютера особенно расстраивает пожилых людей, которые на данный момент составляют основную категорию вакцинированных. Понятно, что все страны мира сейчас испытывают жесткий дефицит вакцин от COVID-19, поэтому решить проблему поставок в ближайшее время не удастся.

ЭКОНОМИЯ ВАКЦИНЫ

Это толкает медицинских экспертов к поиску способов вакцинирования большего количества людей имеющимися дозами. Как установили американские врачи еще в декабре, при использовании специальных шприцев из каждой ампулы Pfizer можно добыть шесть доз вакцины, а не пять, как предлагает производитель. Конечно, это открытие мгновенно сделало эти шприцы крайне дефицитным товаром.

Другой способ ускорения вакцинирования - отказ от второй дозы. Как известно, и Pfizer, и Moderna рекомендуют для обеспечения максимальной эффективности вакцины вводить ее дважды с перерывом в месяц, однако новые данные указывают, что эта стратегия может быть ошибочной.

ОДИНАРНАЯ ИЛИ ДВОЙНАЯ ДОЗА?

Из 20 млн доз вакцины, которые уже были распределены, но еще не использованы в США, значительная часть была намеренно отложена для повторного вакцинирования. Впрочем, как пишет New York Times, сразу два новых исследования указывают, что для людей, которые до прививки уже переболели COVID-19, вторая доза может быть не только лишней, но и вредной. Автор исследования вирусолог Флориан Крамер показал, что люди, которые ранее переболели COVID-19, уже после получения первой дозы испытывают серьезные побочные эффекты, такие как усталость, головная боль, лихорадка и боли в мышцах и суставах. Их организм также продуцирует значительно больше антител, которых должно хватить для преодоления вируса. "По-моему, одной дозы было бы достаточно. Это также избавило бы людей от лишней боли во время получения второй дозы и высвободило вакцины для других", – объяснил Крамер. Причина этого проста: организм, который переболел COVID-19, знаком с этим вирусом и быстрее и активнее заново борется с ним, из-за чего человек чувствует себя больным.

Однако позицию доктора Крамера поддерживают не все. Директор института иммунологии Пенсильванского университета Джон Вери предостерегает от отхода от проверенных рекомендаций производителя. По его убеждению, даже если уже после первой дозы вакцины продуцирование антител организмом растет, то еще неизвестно, защищает ли это от инфицирования одним из новых штаммов коронавируса, которые быстро распространяются по миру. Как известно, и Pfizer, и Moderna заявили, что их вакцины эффективны против известных ныне штаммов, но в случае соблюдения рекомендации относительно дозировки.

COVID-ПАСПОРТА

На фоне хоть и медленного, но все же прогресса в вакцинации, встает вопрос о введении так называемых COVID-паспортов или других документов, которые будут подтверждать наличие иммунитета к коронавирусу. Такой «аусвайс» потенциально мог бы дать его владельцу возможность путешествовать, посещать массовые мероприятия и вообще вернуться к нормальной допандемийной жизни. Хотя сама идея не нова (подобные документы были введены во время глобальной борьбы с полиомиелитом и другими болезнями), современные технологии и подходы к защите личных данных могут создать проблему. На официальном уровне в США на данный момент подобного удостоверения не существует. Всем, кто получил прививку от COVID-19, выдается бумажный документ, в котором указано, какая именно вакцина была введена, и указывается дата повторного визита для второй дозы. Использование этого удостоверения с другой целью не предусмотрено.

Впрочем, это не лишает частные компании возможности работать над созданием цифрового иммунизационного паспорта. Microsoft, Oracle, Salesforce и другие компании недавно объединили усилия ради создания цифрового удостоверения, которое в будущем может быть признано на государственном уровне.

КРАЖИ, ВЗЯТКИ, БЛАТ

Еще один очень важный аспект самой массовой кампании вакцинации - справедливость. Хотя в США вакцины от COVID-19-бесплатные, и регуляторы еще в прошлом году утвердили четкий перечень категорий людей, которые в первую очередь получат к ним доступ, богатые и влиятельные всячески пытаются эти ограничения обойти. Так, в США уже было начато несколько расследований махинаций с вакцинами, а престижные частные больницы регулярно заявляют о предложениях взяток, причем цифры «добровольных взносов» превышают 10 тыс. долл.

Попали под критику также политики, которые не удержались от соблазна воспользоваться властью, чтобы раньше других обезопасить себя и своих близких вакциной. Например, сенаторы Александрия Окасио-Кортез и Марко Рубио еще в декабре были привиты. "Мы - не важнее учителей и других людей на передовой, которые жертвуют собой каждый день. Вакцины должны получать те, кто нуждается в них больше всего", - резко отреагировала тогда сенатор Ильхан Омар в Твиттере. В то же время впоследствии шестеро бывших губернаторов штата Кентукки, четыре бывших первых леди и даже родители действующего губернатора штата были вакцинированы. Хотя они попытались подать это как кампанию по пропаганде вакцинации, жители штата отнеслись к этому поступку критично.

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В целом вакцинация в США со всеми ее недостатками и просчетами продвигается и позволяет другим странам получить весьма ценный опыт. Немалого внимания требует логистическое планирование для избежания нештатных задержек с доставкой вакцин, а также разработка и решительное соблюдение порядка приоритетности. Хотя этот вопрос продолжают активно изучать, имеющиеся данные свидетельствуют в пользу целесообразности соблюдения определенного производителями графика из двух доз вакцин.

В конце концов, если поддаться популизму и пытаться преодолеть инфекцию любыми средствами немедленно, то процесс преодоления может оказаться не короче, а наоборот - растянуться во времени.

Максим Наливайко, Оттава

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