Войти | Зарегистрироваться
19:07

четверг,
06 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

В США вакцинировали более 40% взрослых

06.05.2021 / 17:52
По официальным данным, свыше 40% взрослого населения Соединенных Штатов получили полный курс вакцинации от COVID-19, и темпы только наращиваются.

Об этом сообщила в интервью телеканалу MSNBC директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

«По состоянию на сегодняшний день у нас полностью вакцинированы свыше 40% населения (в США - ред.) в возрасте от 18 лет», - заметила Валенски.

Она также заметила, что сейчас созданы все возможности для того, чтобы охватить иммунизацией еще больше людей.

Председатель CDC также отметила, что сейчас прилагают большие усилия для достижения определенной президентом Байденом новой цели - вакцинировать 70% населения США до 4 июля, Дня независимости США. Однако, по её словам, одной из проблем остается нежелание и страх значительной части американцев получать вакцину.

С этой целью в стране проводится разъяснительная работа о безопасности вакцинации, а также взаимодействие с местными громадами и бизнесом по поощрению людей получать прививки.

Напомним, в США утверждены и используются эффективные вакцины от COVID-19 трех производителей: Moderna, Phizer и Johnson&Johnson. В то же время, Соединенные Штаты на своей территории имеют производство вакцины AstraZeneca. Администрация Байдена уже объявила, что отправит около 60 миллионов доз этого препарата другим странам.

Источник

США, коронавирус, вакцинация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.