В США вакцинировали более 40% взрослых

Об этом сообщила в интервью телеканалу MSNBC директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

«По состоянию на сегодняшний день у нас полностью вакцинированы свыше 40% населения (в США - ред.) в возрасте от 18 лет», - заметила Валенски.

Она также заметила, что сейчас созданы все возможности для того, чтобы охватить иммунизацией еще больше людей.

Председатель CDC также отметила, что сейчас прилагают большие усилия для достижения определенной президентом Байденом новой цели - вакцинировать 70% населения США до 4 июля, Дня независимости США. Однако, по её словам, одной из проблем остается нежелание и страх значительной части американцев получать вакцину.

С этой целью в стране проводится разъяснительная работа о безопасности вакцинации, а также взаимодействие с местными громадами и бизнесом по поощрению людей получать прививки.

Напомним, в США утверждены и используются эффективные вакцины от COVID-19 трех производителей: Moderna, Phizer и Johnson&Johnson. В то же время, Соединенные Штаты на своей территории имеют производство вакцины AstraZeneca. Администрация Байдена уже объявила, что отправит около 60 миллионов доз этого препарата другим странам.

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