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Политолог назвал секрет успеха кандидата на выборах на Херсонщине: деньги — не главное

15.10.2021 / 12:41
Известный украинский политолог, заместитель директора в Украинском Институте Политики Кирилл Молчанов прокомментировал предвыборные перипетии на 184 округе в Херсонской области.

Как пишет Лента, об этом Молчанов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, до недавнего времени лидирующие позиции занимал Геннадий Лагута от региональной партии «Нам тут жить» агромагната Игоря Колыхаева, который в 2020 году из депутатского кресла переместился в кресло мэра Херсона. Колыхаев заинтересован сохранить контроль над областью и соответствующими фондами и в Верховной Раде. Для этого он не пожалел средств на подкуп избирателей. Одноимённый фонд Колыхаева только официально потратил на округе порядка 70 млн грн, о чём тот прямо заявляет в рекламном ролике. Местного «феодала» не волнуют ни возмущенные возгласы со стороны общественности по поводу «аукциона невиданной щедрости» перед выборами, ни НАПК. 

"Казалось бы его прямым конкурентом в предвыборной гонке должен стать Сергей Козырь от партии власти, с весны этого года возглавивший Херсонскую ОДА, поскольку административный ресурс, в экономически просевших регионах имеет серьёзное значение", - отмечает Молчанов.

Однако здесь наблюдателей за ходом предвыборной кампании ждет интрига.

По слова Молчанова, участие в довыборах лидера «Национальной Платформы» Екатерины Одарченко, - внесло серьёзные коррективы в предвыборную гонку. 

"Катерина не только взялась за решение нескольких болезненных для региона социальных проблем прямо в ходе кампании, но и вывела тематику закрытия школ и больниц региона на общенациональный уровень. О кризисной ситуации на Херсонщине заговорили на центральных телеканалах. В Верховной Раде пул депутатов, включая таких тяжеловесов, как Тимошенко, подписали соответствующее обращение в Кабмин. А главное, Одарченко активизировала общественную компанию поддержки её инициативы, и на сегодня собрано порядка 18 тысяч подписей жителей громад. А это уже прямая заявка на кресло депутата от региона", - констатировал политолог.

Молчанов подчеркивает, что исход предвыборной гонки не предопределен.

"В общем, что победит, - предвыборная благотворительность Колыхаева-Лагуты, или пассионарность гражданских инициатив Одарченко. Предвыборная интрига сохраняется. И с социологической точки зрения безусловно интересно, в чью пользу сделают выбор жители региона", - резюмировал эксперт.

Напомним, на промежуточных выборах по 184 округу в Херсонской области баллотируется лидер партии «Национальная Платформа» - Екатерина Одарченко.

Молчанов, Одарченко
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