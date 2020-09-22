Захарченко предложил обсудить вывод из тупика Минского процесса

В частности, политолог Алексей Вороненко в комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA подчеркнул, что, на его взгляд, Виталий Захарченко являлся одним из самых эффективных министров МВД за всю историю Украины, не допустил кровопролития 21 февраля 2014 года. И поэтому, по его мнению, он наиболее перспективен в вопросе политической карьеры в Украине.

«Виталий Захарченко, как сопредседатель движения «Комитет 2017» и инициатор проекта «СЛОВО НАРОДА», занял конструктивную миротворческую позицию по поиску решения вопросов на Донбассе. В бытность министром МВД, если кто забыл, он действовал в рамках сугубо правового поля и, имея возможность разогнать тогдашний майдан, он этого не сделал, исходя из жесткой профессиональной субординации. Поэтому лично я считаю, что он, занявшись поиском политических решений выхода из кризиса на Донбассе, проявил очень правильную инициативу, - сказал Вороненко.

В свою очередь другой политический эксперт, Кирилл Молчанов, также отметил важность того, что к процессу подключились неправительственные организации.

«Безусловно, это правильная инициатива, так как предыдущая и нынешняя власть, а также внешний фактор завели ситуацию в тупик по решению Донбасского кризиса. Виталий Захарченко, как уроженец Донецкой области, знает о гуманитарных, человеческих и политических проблемах в сложившийся ситуации на Донбассе, поэтому ближайший форум, который пройдёт в Минске по поиску политических решений выхода из этого кризиса, я считаю полезным», - подчеркнул Кирилл Молчанов в комментарии для Новости Украины – From-UA.

Блогер Руслан Зарумянюк заявил корреспонденту Новости Украины – From-UA, что Минский процесс зашёл в тупик: «Под давлением определенных структур из США предыдущая и нынешняя власть действительно завели ситуацию в тупик. Это подтверждает даже российская сторона в лице Дмитрия Козака, который уже прямо говорит, мол, если действительно Минский процесс изжил себя в том виде, в котором он задумывался, то предлагайте другие варианты. Поэтому моё мнение – Виталий Захарченко проявляет политическую позицию, пытаясь помочь в решении сложившийся ситуации не от правительственной структуры. Это более чем конструктивно».

Напомним, что круглый стол состоится на днях, а Российско-украинский Форум «Слово народа» пройдет в Минске в декабре 2020.