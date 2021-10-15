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В Северодонецке УПЦ освятили памятный знак в честь Покровы

15.10.2021 / 12:35
В Северодонецке УПЦ освятили памятный знак в честь Покровы
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка поблагодарил тех, кто содействовал установке этого знака, пожелав всем заступничества и покрова Пресвятой Девы Марии

На Луганщине верующие УПЦ прошли крестным ходом в праздник Покрова Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, крестный ход начался после Божественной литургии, которую возглавил митрополит Никодим.

За богослужением вознесли особые молитвы с прошениями о мире, о прекращении эпидемии коронавируса и о воинах.

После молитвенного шествия архиерей освятил памятный знак в честь Покрова Богородицы и прочел молитву к Божией Матери. Владыка поблагодарил тех, кто содействовал установке этого знака, пожелав всем заступничества и покрова Пресвятой Девы Марии.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий во время торжеств в Святогорской лавре освятил памятник почившему Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту Владимиру.

Источник: Inpress.ua
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