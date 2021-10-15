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Митрополит Онуфрий расскажет о силе смирения

15.10.2021 / 12:06
Митрополит Онуфрий расскажет о силе смирения
Источник: Центр информации УПЦ
Смирение делает человека недоступным для демонских сил

Смирение помогает человеку сохранить себя от сил зла.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 16 октября в 6.55 на «Интере».

«Смирение делает человека недоступным для демонских сил. Потому что смиренный человек наполняется Божьей силой, которая отгоняет от человека всякие темные силы», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, в день Покрова Пресвятой Богородицы Предстоятель УПЦ возглавил торжества в Конотопской епархии.

 

Источник: Inpress.ua
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