Войти | Зарегистрироваться
20:33

четверг,
14 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Профессор Киевских духовных школ объяснил, нарушают ли верующие УПЦ заповедь о почитании субботы

14.10.2021 / 18:51
Профессор Киевских духовных школ объяснил, нарушают ли верующие УПЦ заповедь о почитании субботы
Источник: Центр информации УПЦ
Профессор КДАиС рассказал, что для православных первостепенным является день, в который вспоминается Воскресение Христа

Представители всех шести направлений адвентистов нередко упрекают православных в нарушении субботы, шабата, однако это не соответствует действительности.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре рассказал преподаватель Киевских духовных школ Виктор Чернышев.

«Мы не нарушаем, а исполняем заповедь закона Ветхого Завета, потому что конец закона - Христос. В Евангелии Он Сам называет Себя Покоем:  «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28-29). Он стал для нас Живой Субботой, и любой день недели - это суббота для христиан в широком смысле», - объяснил Виктор Чернышев.

Он также напомнил, что Господь назвал Себя Господином субботы, а верующие в Него служат и причастны Ему, таким образом, «пребывая во Христе и Его учении, мы пребываем в субботе».

Профессор КДАиС рассказал, что для православных первостепенным является день, в который вспоминается Воскресение Христа.

«Мы чтим первый день церковной недели - воскресенье, день, прославленный Христовым Воскресением, поэтому это первостепенный праздник для нас, а сама суббота вторична. Тем не менее она имеет заметное отличие в богослужебном Православном уставе от будничных дней. По субботам всегда отменяется строгий пост, кроме дня перед Пасхой – в Великую Субботу», - подытожил Виктор Чернышев.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 октября
13 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.