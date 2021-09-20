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Священник УПЦ объяснил, в чем проявляется воля Божья в жизни человека

20.09.2021 / 17:33
Священник УПЦ объяснил, в чем проявляется воля Божья в жизни человека
Источник: Центр информации УПЦ
Человек наделен неотъемлемой свободой и воля Божия состоит в том, чтобы он непременно пользовался свободой на пользу себе и окружающим

Воля Божия проявляется в спасении каждой души, однако выбор человек делает самостоятельно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Задача человека - жить по воле Бога: исполнять Заповеди, по-евангельски относиться к ближнему, сохранять чистую совесть. Но тем не менее всегда находились (да и сейчас находятся) люди, стремящиеся видеть волю Божию на каждом жизненном шагу. Причём без какого бы то ни было отношения к спасению. Просто так, посреди житейской повседневности. Для них воля Божия - это непрерывное вмешательство Бога в их жизненный процесс. Она повсюду, всегда и во всём. Попал под дождь - воля Божия, поругался с женой - воля Божия, не на что собрать детей в школу - воля Божия, протекла крыша - воля Божия, пьяница-муж бьёт смертным боем - воля Божия…В общем, ни дать ни взять, идеальное оправдание лени, малодушия и инфантильности», - подчеркнул священник.

Отец Владимир напомнил, что человек наделен неотъемлемой свободой и воля Божия состоит в том, чтобы он непременно пользовался свободой на пользу себе и окружающим.

«Бог намеренно создал человека разумным и свободным, поэтому направлять свободу в правильное русло - воля Божия. Относиться сознательно ко всякому жизненному выбору, не бояться выбирать и брать на себя ответственность - воля Божия. Относиться к жизни творчески, с осознанием того, что только я сам отвечаю за то, как живу, - воля Божия. И даже в ошибках и негативном, болезненном жизненном опыте воля Божия, потому как зачастую, не ошибившись, крайне трудно понять и принять правду», - объяснил священник.

По его словам, воля Божия, с одной стороны, полностью согласуется со свободой человеческой, не подавляет её и не подменяет собой. С другой стороны, принять волю Божию такой, какая она есть, может только по-настоящему свободный человек, потому что малодушному и инфантильному под силу лишь оправдывать волей Бога собственное болезненное безволие.

«Христианин, безусловно, должен следовать воле Божией. Однако для этого он должен её знать и деятельно стремиться к её исполнению. И уж никак не пытаться рассмотреть её в ворохе малоценных житейских мелочей, превращая даже само понятие воли Божией в выражение без смысла, произносимое без толку и без нужды», - подытожил отец Владимир.

 

Источник: Inpress.ua
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