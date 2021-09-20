Украинскую судебную систему пытаются принести Западу на блюдечке, - эксперт

Как пишет Капитал, об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, комментируя слова главы ЦПК Виталия Шабунина о том, что из-за «беспредела судебной мафии» Украину не берут в НАТО.

«Как сказал глава МИД Кулеба, Запад просто придумывает придумки, почему не брать Украину в НАТО. НАТО — это военно-политический блок, в уставе НАТО нигде не сказано о каких-то надстройках над судебной системой, которые должны поставить под контроль судебную систему той или иной страны. Как сказал бы профессор Преображенский, где у Карла Маркса написано, что необходимо забить подъезд калабуховского дома и ходить кругом через черный двор? Так что в данной ситуации это уже самодеятельность Шабунина, придумки Шабунина для того, чтобы найти дополнительные аргументы и как на блюдечке поднести западным колонизаторам украинскую судебную систему», - отметил эксперт.

Бондаренко в целом не верит, что Украину когда-либо примут в блок НАТО.

«Я думаю, что скорее НАТО прекратит свое существование, а он и так по большому счету потерял смысл, чем Украину туда примут. Совсем не из-за судебной реформы, а из за того что нет консенсуса по поводу расширения НАТО и по поводу членства Украины в НАТО. Плюс добавьте, что в Украине не закрыты гештальты по поводу Донбасса и Крыма, а это конфликт, который рано или поздно может втянуть страны НАТО. Плюс у Украины не закрыты конфликты с некоторыми членами НАТО, плюс Украина не соответствует целому ряду критериев в плане демократизации, плюс не хотят сориться с Россией многие государства, плюс внутри самого НАТО существует раскол между европейскими и евроатлантическими членами, то есть теми, кто ориентируется на Брюссель или Берлин и теми, которые ориентируются на Вашингтон и т.д. Все это говорит о том, что Украине в ближайшем обозримом бедующем не видеть членства в НАТО. Тем более, что НАТО уже настолько устаревший инструмент международных конфликтов, что с таким же успехом можно было бы говорить о членстве Украины в Лиге наций или в Антанте», - заявил политолог.

Глава ЦПК, по его мнению, в данном случае просто пытается манипулировать общественным мнением в своих целях.

«Я могу только предположить, что, наверное, взяты какие-то обязательства перед западными «партнерами», в первую очередь по линии посольства США и по линии американских структур, которые хотят взять власть в Украине под свой тотальный контроль. Вот он и рад стараться. Я думаю, что следующий пост Шабунина будет посвящён тому, что если Украина не согласится на все требования западных партнеров, то не будет включено отопление в отопительный сезон, или же что цены на продукты питания будут расти исключительно из-за того, что мы не выполнили требования западных партнеров по поводу создания структур, которые могли бы взять под контроль судебную систему Украины», - пошутил эксперт.

Напомним, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в контролируемый международными экспертами Этический совет, который, согласно новому закону, должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

В прошлый четверг в Офисе президента состоялась встреча руководителей судебной ветви власти, нардепов и послов G7, посвященная судебной реформе, которая закончилась безрезультатно. После этого Виталий Шабунин написал о том, что из-за «беспредела судебной мафии» Украину не берут в НАТО. Госдепартамент США, в свою очередь, выступил с заявлением о том, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину, но не упомянул тему НАТО.