Шабунины "сливают" людей, которые им помогли, при первой возможности

Такое мнение он выразил в статье "Очистка судов: кто обманывает избирателей Зеленского и блокирует борьбу с судебной мафией", опубликованной на liga.net.

По словам Шабунина, наибольшим врагом судебной реформы является Андрей Костин – глава судебного комитета Верховной Рады. "И речь идет не только об определяющем голосе международников в перезагрузке ВККС и Высшего совета правосудия (ВСП). Костин делает все, чтобы защитить судебную мафию. Например, уже шесть заседаний подряд он не выносит на комитет ВРУ неотложный законопроект Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева", - отмечает Шабунин.

Подобного рода высказывания удивляют служителей Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией". "На зашкваренной «Лиге», которая работает на соросят, вышла публикация от белобрысого Шабунина. Оказывается, коррупционерам из исполнительной власти, которые ворочают миллиардами, депутатам всех мастей, Лещенкам и Найемам, которые разбазаривают имущество госпредприятий, можно расслабиться и спать спокойно. Суть создания объекта лоббизма шабуниных, а именно ВАКС, - это садить за решетку судей. Но еще смешнее то, что этот белобрысый зашкваренный черт сказал, что наибольшим врагом судебной реформы является Андрей Костин – глава правового комитета Верховной Рады", - обращают внимание судьи.

"Это тот Костин, который полностью прогнулся под соросят и принес на блюдечке всю судебную власть, - несмотря на то, что соросята официально заклеймили его «недоброчесным». Недоброчесный с официальной справкой об этом. Вот так вот соросята сливают людей, которые им помогли, при первой возможности. Костина слили на следующий день. Так быстро они еще никого не сливали. Даже зашкваренный Сытник лет пять свято верил, что, если будет выслуживаться и выполнять все указания, то они помогут ему стать президентом. Очень наивный коррупционер", - резюмируют авторы поста.