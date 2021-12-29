Украина инициирует заседание ТКГ из-за нарушений прекращения огня на Донбассе

Как информирует "Дом", об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Я направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать на 29 декабря внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня", — сообщил и. о. первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Отметим, за минувшие сутки два нарушения режима прекращения огня зафиксировали в штабе операции Объединенных сил. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) стреляли по украинским позициям вблизи Катериновки и Крымского в Луганской области. Потерь среди украинских военных нет.

Сообщается также, что около сотни танков, "Грады" и гаубицы зафиксировали на линии соприкосновения наблюдатели ОБСЕ. Все танки НВФ разместили вблизи населенных пунктов в ОРДЛО.