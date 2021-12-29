Войти | Зарегистрироваться
16:29

среда,
29 декабря
Онлайн
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
Страна
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина инициирует заседание ТКГ из-за нарушений прекращения огня на Донбассе

29.12.2021 / 15:12
Из-за нарушений режима прекращения огня на Донбассе Украина созывает срочное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как информирует "Дом", об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Я направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать на 29 декабря внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня", — сообщил и. о. первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Отметим, за минувшие сутки два нарушения режима прекращения огня зафиксировали в штабе операции Объединенных сил. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) стреляли по украинским позициям вблизи Катериновки и Крымского в Луганской области. Потерь среди украинских военных нет.

Сообщается также, что около сотни танков, "Грады" и гаубицы зафиксировали на линии соприкосновения наблюдатели ОБСЕ. Все танки НВФ разместили вблизи населенных пунктов в ОРДЛО.

ТКГ, Костин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 декабря
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.