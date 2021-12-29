В УПЦ рассказали, можно ли молиться в неканоническом храме

В Церкви нет указания: где можно молиться, а где – нельзя. Но при этом в Церкви есть указание на то, с кем можно молиться, а с кем нельзя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.



«Понятие о том, что можно случайно оскверниться от посещения тех или иных мест противоречит духу православия. Христос в Евангелии говорит: «ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека» (Мк. 7:15). Помним слова святого апостола Павла, который утверждает, что даже идол в этом мире – ничто, а значит и вкушать идоложертвенную пищу (то есть, ту пищу, которую освятили принесением в жертву тем или иным языческим богам) для человека, верующего в Бога, безразлично, если только при этом никто не соблазнится таким его поступком», – сказал Андрей Музольф.

Преподаватель КДАиС отметил, что человек оскверняется не от того, что съедает что-нибудь или входит куда-нибудь, а оскверняется теми мыслями и теми чувствами, которые возникает в его сердце при вкушении той или иной пищи или посещения того или иного места.

«Бог – один и при этом Он является вездесущим. Следовательно, молиться Ему можно везде, на всяком месте. Нет такого места на планете, где бы не было Бога или где бы Он не услышал молитвы. При этом, есть только одно условие такой молитвы – искренность. И если молитва будет искренней – Бог обязательно ее услышит, даже если будем находиться в языческом храме», – пояснил он.

Андрей Музольф подчеркнул, что в Церкви нет указания: где можно молиться, а где – нельзя. Но при этом, добавил он, в Церкви есть указание на то, с кем можно молиться, а с кем молиться нельзя.

«Если войдем в раскольничий храм - например, во Владимирский собор – и просто помолимся Богу или же поклонимся перед мощами святой великомученицы Варвары - греха в этом не будет. Но если в том же храме будем осознанно участвовать в общественном богослужении вместе с раскольниками – например, молиться за их литургией и причащаться у них – в таком случае нарушим правила Церкви. И участие в такой литургии окажется для нас «в суд и осуждение», - объяснил преподаватель КДАиС.

В завершении Андрей Музольф напомнил, что согласно правилам Церкви, тот, кто молится с раскольниками и сам становится раскольником.