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Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?

01.07.2021 / 09:02
Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопросы Украины решаются в Вашингтоне".

Об этом заявил Путин во время прямой линии 30 июня

Прямая речь: "Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?".

При этом он добавил, что не отказывается "от встреч подобного рода – надо только понять, о чем говорить".

Отвечая на вопрос, почему Украины нет в списке "недружественных" странах, Путин сказал, что он не считает, что украинский народ недружественный.

Президента РФ традиционно заявил, что, по его мнению, "украинцы и русские вообще один народ", а "руководство Украины сегодняшнее явно недружественное".

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".

Источник

Путин, Зеленский
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