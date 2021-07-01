Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?

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Маски и социальная дистанция: ВОЗ дала рекомендации по защите от "Дельты"
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ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель
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Госдеп не рекомендует гражданам США ехать в Россию из-за терроризма
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Байден о РФ: "Можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах"
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ВОЗ призывает полностью вакцинированных не пренебрегать масками — это связано с "Дельтой"
- 16:47
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Средняя зарплата за год увеличилась на 28% - Госстат
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Уровень теневой экономики в 2020г вырос до 30% ВВП - Минэкономики
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12:48
Кабмин продлил режим ПСО и цену 1,68 грн/кВт-ч э/э для населения до 1 августа
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10:23
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5%
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"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности Украины для транзита газа
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Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси01.07.2021 / 08:39Последние новости рубрики
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Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
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Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
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На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу
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Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
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Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине
- 08:06
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