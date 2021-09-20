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Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы

20.09.2021 / 17:11
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Для того, чтобы ощутить помощь Богородицы, важно очистить душу от грехов

Рождение Пресвятой Богородицы являет собой начало новой эры в истории человечества, ведь от Неё воплотился Господь Иисус Христос.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Рождество Пресвятой Богородицы - это двунадесятый праздник, который отмечается с особой торжественностью. По слову священномученика Сергия Мечева, богослужение этого дня говорит нам о том, что рождение Пресвятой Девы было радостью как для Ее родителей и родственников, живших в Назарете, так и ликованием всего мира. Оно разрешило неплодство не только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем «естества нашего разрешается неплодство и рождается плод живоносен миру», - говорится в тексте богослужения», - рассказал митрополит Антоний.

Он объяснил, почему дети находятся под особым покровом Богородицы.

«Войти в общение с Богом смогли только люди, очистившие сердце от страстей, и стяжали добродетель совершенного целомудрия. Такая кристальная чистота сердца, в которой только и может отразиться Лик Христов, особенно свойственна детям»,- подчеркнул управделами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, для того, чтобы ощутить помощь Богородицы, важно очистить душу от грехов.

«Когда вспоминаем святых, сподобившихся в земной жизни увидеть Богородицу, к нам невольно приходит понимание того главного условия, при котором стало возможным такое чудесное явление. Это чистота сердца и простота личности. Ничто нечистое не может войти в общение с Той, Которая является Честнейшей Херувим и Славнейшей Серафим. Только очистив сердце от страстей, в глубине христианского смирения, человек может ощутить близость и любовь Пречистой Девы Марии. Она открывается только родственным Ей душам», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что в праздник Рождества Пресвятой Богородицы важно посетить храм и причаститься Святых Христовых Таин, принеся Богу плоды покаяния и искреннюю молитву.

 

 

Источник: Inpress.ua
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