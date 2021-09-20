Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом

Об этом сообщает The Bali Sun.

Пока что Бали остается закрытым для иностранных посетителей из-за суровых протоколов COVID-19. Однако власти Индонезии намерены вновь открыть остров для путешественников из стран с низким риском передачи COVID-19, как только Бали достигнет статуса «частичной изоляции уровня 2».

При этом власти будут стремиться ограничить количество гостей, которые могут посетить Бали.

«Мы будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не позволим туристам (которые путешествуют налегке и ограничены в бюджете - ред.) въехать, как только в ближайшем будущем будет официально введен в действие план открытия для международных путешественников», - сказал министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Лухут Бинсар Панджайтан.

Как именно будут определять достаточную «богатость» визитеров пока не уточняется.

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