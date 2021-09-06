Кремль об угрозе "Северного потока-2" для Европы: это нонсенс

Об этом сообщает канал "Россия 1".

"Зеленский говорит, что "Северный поток-2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это (строительство российского газопровода - ред.), наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", - сказал Песков.

Напомним, Зеленский обсудил противодействие "Северному потоку-2" с президентом США. Глава государства сказал, что Байден пообещал ввести санкции против России, если газопровод будут использовать как оружие.

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