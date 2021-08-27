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Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

27.08.2021 / 15:54
Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году, согласно которому рабочий понедельник 7 марта переносится на субботу 12 марта, а понедельник 27 июня - на субботу 2 июля.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа.

Согласно проекту постановления, в 2022 году в Украине будет два праздника с четырехдневными выходными - 8 марта и 28 июня (День Конституции).

Источник

Кабмин, перенос рабочих дней
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