Кабмин предлагает установить мораторий на отчуждение имущества бывшего СССР

Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства в четверг, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается установление моратория на отчуждение имущества, расположенного на территории Украины, которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось в ведении, владении и/или пользовании общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего СССР, а на сегодняшний день находится во владении правопреемников указанных общественных объединений (организаций).

Отмечается, что законопроект разработан с целью сохранения в государственной собственности имущества, которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось в ведении, владении и/или пользовании общесоюзных публичных объединений бывшего СССР.

Как сообщалось ранее, в августе 2021 года опрос показал, что каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР.

При этом по данным фонда "Демократические инициативы", 72% респондентов гордятся своим украинским гражданством.

В 2020 году 50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщили, что не сожалеют о распаде СССР, 33,5% - сожалеют, а 16,4% респондентов отказались ответить на этот вопрос.