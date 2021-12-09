Войти | Зарегистрироваться
03:01

пятница,
10 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Кабмин предлагает установить мораторий на отчуждение имущества бывшего СССР

09.12.2021 / 17:29
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить мораторий на отчуждение имущества общесоюзных общественных объединений бывшего СССР.

Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства в четверг, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается установление моратория на отчуждение имущества, расположенного на территории Украины, которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось в ведении, владении и/или пользовании общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего СССР, а на сегодняшний день находится во владении правопреемников указанных общественных объединений (организаций).

Отмечается, что законопроект разработан с целью сохранения в государственной собственности имущества, которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось в ведении, владении и/или пользовании общесоюзных публичных объединений бывшего СССР.

Как сообщалось ранее, в августе 2021 года опрос показал, что каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР.

При этом по данным фонда "Демократические инициативы", 72% респондентов гордятся своим украинским гражданством.

В 2020 году 50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщили, что не сожалеют о распаде СССР, 33,5% - сожалеют, а 16,4% респондентов отказались ответить на этот вопрос.

СССР, Кабмин, имущество
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 декабря
8 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.