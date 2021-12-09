Кабмин предлагает установить мораторий на отчуждение имущества бывшего СССР

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18:29
Марченко заявляет, что пенсионная реформа будет введена не ранее 2023 года
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18:26
Банк JP Morgan прогнозирует окончание пандемии коронавируса в следующем году
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16:38
Продажи подержанных автомобилей из-за границе выросли в Украине на 80%
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16:33
Цена на газ в Европе поползла вверх: все боятся дефицита
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16:21
Нацбанк рассказал, сколько денег числится в международных резервах Украины
- 18:29
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17:31
Киев влезет в долги, чтобы купить 137 новеньких троллейбусов
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17:40
В КГГА предупредили: сегодня и завтра будет сильный гололед
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17:39
Кличко решил выделиться: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
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17:45
В киевских автобусах можно будет рассчитываться картой
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09:42
Кличко сообщил, когда поднимет тарифы на проезд до 20 грн
- 17:31
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18:16
НБУ вводит в обращение памятную монету "Год Тигра"
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Житель Мелитополя идет на рекорд: Прошлогоднюю елку держал до 1 декабря
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Microsoft порадовала поклонников культовой игры «Сапер»
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14:22
Рисунок 8-летней украинки нанесут на космическую ракету Arian-5
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В Киевской области стартовали масштабные учения по защите государственной границы
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Новая почта вырубает 20 гектаров леса под Киевом под строительство аэродрома06.12.2021 / 18:07Последние новости рубрики
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СБУ проводит расследование по факту подготовки государственного переворота в Украине
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13:09
Рекорд "Игры в кальмара" побит новым южнокорейским сериалом-триллером
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17:50
Арестович объяснил, почему в ОП отрицали спецоперацию по "вагнеровцам"
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15:32
Самое продолжительное лунное затмение века. Видео
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Ляшко уверяет, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом
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