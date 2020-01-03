Выходные в январе 2020: сколько дополнительно будут отдыхать украинцы

Первый официальный выходной жители Украины традиционно получили 1 января. Однако уже через несколько дней украинцев ожидают длинные выходные – 4, 5, 6 и 7 января.

Для того, чтобы не было разрыва на Рождество, в Кабинете министров Украины предложили перенести рабочий день, понедельник 6 января на субботу, 11 января. Таким образом жители страны получат сразу четыре выходных дня подряд. Следующая рабочая неделя начнется в среду, 8 января и ее продолжительность будет 4 дня – по субботу, 11 января.

Стоит отметить, что школьные каникулы в некоторых учебных заведениях Украины также заканчиваются 7 января и уже в среду, 8 января, дети снова отправятся на уроки.

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