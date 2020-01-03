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На Тернопольщине около 120 представителей ПЦУ сбили колокол и избили верующих УПЦ

03.01.2020 / 22:11
На Тернопольщине около 120 представителей ПЦУ сбили колокол и избили верующих УПЦ
Скриншот видео Источник: Центр информации УПЦ
Представители ПЦУ сломали ворота, разбили треногу, и сбросили колокол

В селе Стенка Тернопольской области Бучацкого района вечером 3 января около 120 представителей ПЦУ, которые ранее захватили храм УПЦ, пришли к церковному дому, где проживает и совершает богослужения протоиерей Василий Мойсюк.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на данные церковной общины УПЦ, представители ПЦУ в присутствии председателя сельского совета Владимира Дармограй и заместителя главы районной полиции Ивана Простого требовали демонтировать церковный колокол, приобретенный на средства верующих УПЦ и установленный на треноге во дворе церковного дома.

Представители ПЦУ сломали ворота, разбили треногу, и сбросили колокол.

Верующих УПЦ, которые защищали колокол, избили.

По словам отца Василия, ему и его семье сейчас угрожают.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, захват храмов
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