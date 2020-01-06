Митрополит Антоний: Рождество Христово - это событие, с которого начинается жизнь каждого человека

Рождество Христово - чрезвычайное событие в нашей истории, которое дает возможность человеку ощутить любовь Бога к человеку и то, что Господь, взяв на себя человеческое естество, победил грех.



Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня на брифинге для центральных телеканалов в Киево-Печерской лавре.



«Рождество Христово - не просто историческое событие. Один из богословов сказал, если бы Христос родился в этом мире много раз, но если он не родится в сердце каждого человека, то нет в том никакой пользы. Сегодня нельзя представить себе, как развивалась бы человеческая история, если бы не было Рождества Христова», - отметил владыка.



Он объяснил, что в течение Рождественского поста «мы делали все, чтобы через покаяние, молитву, через ограничение себя в еде, создать уют для Богомладенца в нашей душе, чтобы наше сердце стало яслями для Спасителя».



Митрополит Антоний рассказал, насколько важно для верующего человека в эти дни присутствовать на богослужениях в храме.



«Сегодня у верующих есть возможность приступить к исповеди, а завтра причаститься Святых Таин, потому что церковная жизнь - та особая атмосфера и благодать Святого Духа, передается не просто через обычаи и традиции, которые есть в каждом народе, а именно из-за участия в Таинствах Церкви. Только тогда мы особым образом почувствуем и радость этого праздника, и ту внутреннюю атмосферу, которая складывалась в Церкви на протяжении многих веков, то есть это станет той живой клеточкой, что будет передаваться каждому из нас», - подчеркнул владыка.



Он объяснил, что участие в Таинствах Церкви даст возможность не просто прикоснуться к атмосфере праздника снаружи, а ощутить ее изнутри, потому что благодать Божия развивает человеческое естество.



Митрополит Антоний поздравил верующих с Рождеством Христовым и пожелал, чтобы «Богомладенец Христос, что приходит в этот мир, помог каждому из нас в течение жизни земной и самое главное, чтобы мы достигли Царства Христова».