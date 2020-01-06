Войти | Зарегистрироваться
21:17

понедельник,
06 января
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества

06.01.2020 / 20:25
Управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управляющий делами Церкви поздравил верующих с Рождеством и пожелал сделать выбор в пользу жизни с Богом

Рождество начинается с доверия: как младенец доверяет матери, тянется и нуждается в ней, так и верующий заново рождается во Христе, вручает себя в Его руки, живет Им.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью порталу «Православная жизнь».

«Приближающееся Рождество Христово - переломный момент, кульминационный. Этот праздник является точкой отсчета, новым и возможностями богообщения. Мы не будем такими, как раньше, хуже или лучше - не нам судить, но не прежними. Каждая встреча, приобретенный опыт за год, радости и беды изменили нас, поменяли наше отношение к жизни. Мы стали другими. И другими будут наши отношения с Богом, наше общение с Ним», - сказал владыка Антоний.

Он отметил, что вера строится на доверии, так и Рождество Христово начинается с доверия человека Богу.

«Господь родился в мир, чтобы усыновить человечество. Готовность жить волей Божией - признак наступившего праздника, личного рождества, перерождения. Рождество приходит к каждому, но не каждый способен прочувствовать его. Бесконечные заботы и самоволие уводят от света и радости во тьму», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами Церкви поздравил верующих с Рождеством и пожелал сделать выбор в пользу жизни с Богом.

«Стоя на пороге Рождества, находясь в 5 минутах от праздника, остановимся на миг и сделаем осознанный выбор: жить с Богом, под Его защитой и руководством. Пусть в основе всего в жизни будет чистая радость Рождества!», - заключил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 января
3 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.