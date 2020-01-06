УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе

Украинская Православная Церковь на Рождество принимает в Киеве и Почаеве 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, с инициативой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» выступили верующие, их поддержали епископы и духовенство УПЦ. В Киеве школьников из «красной зоны» встретили представители УПЦ, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, рок-музыкант Олег Карамазов.

Сергей Сивохо стал координатором акции как общественный деятель. Он отметил значимость акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», как части пути к объединению общества.

«Выросло целое поколение, которое до своего сознательного возраста кроме войны ничего не знало. Мы сейчас работаем над программой национального примирения и единства. В первые действия этой платформы входит программа «быстрых первых шагов». Это то, что мы можем сделать прямо сейчас, в том числе, по отношению к детям. Давайте хотя бы им подарим настоящий праздник! Это же будет здорово!», - поделился Сергей Сивохо.

В свою очередь Олег Карамазов надеется, что «рождественские дни этих детей немножко отогреют».

«Сегодня приехала первая группа, из Константиновки. Все дети – из «красной зоны» конфликта. Мы отвезли их во Дворец спорта на большое ледовое шоу «Диснея», для них это было мегаинтересно. После Дворца спорта – обед, и уже сегодня к ужину их встречает братия Почаевской лавры. В монастыре они проведут рождественские праздники, будут экскурсии по краю, Лавра, колядки, общение со сверстниками. Завтра приедет вторая группа, которая встретит Рождество в Киеве. Дети побывают на Рождественской елке Предстоятеля УПЦ в Оперном театре, после чего будет экскурсия и подарки в Киево-Печерской лавре. Они будут проживать в Голосеевском монастыре», - рассказал Олег Карамазов.

Он отметил, что эта акция - «с одной стороны - инициатива простых людей, также мы говорили с Сергеем Сивохой, многие «подхватили», те же монастыри сказали: «Жить будут у нас, кормить будем мы, везите сюда». «Сейчас мы деток из Донецкой области отправили в Почаевскую лавру. Они посмотрят, как живут люди на Западной Украине, окунутся в многокультурность нашей страны. В планах с наступлением мира, когда это будет возможно, привезти детей из разных регионов Украины в Донецкую область. Думаем о путях к объединению нашей страны», - отметил Олег Карамазов.

С 6 по 9 января 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе посетят святыни Киева и Почаева, музеи, театры, развлекательные центры и встретятся со своими сверстниками.