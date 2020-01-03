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В Украине в течение 1 января 15 человек погибли на пожарах

03.01.2020 / 17:21
За сутки в Украине на пожарах погибли 15 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество пожаров в жилом секторе 1 января выросла почти в два раза - 138 случаев зафиксировали пожарные ГСЧС. Основной причиной трагедий заключается в небрежности граждан, а также сознательном пренебрежении противопожарными нормами.

"О том, как потеря бдительности во время празднования влияет на трагическую статистику, на горьком опыте узнали жители Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областей", - добавили в ведомстве.

Источник

пожар, гибель
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