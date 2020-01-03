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В Черногории тысячи православных вышли на протест против законопроекта о религиозной собственности

03.01.2020 / 16:37
В Черногории тысячи православных вышли на протест против законопроекта о религиозной собственности
Черногория Источник: Страна.ua
Мирные протесты прошли в среду в столице Подгорице и нескольких других городах

Несколько тысяч человек в среду провели акции протеста в Черногории против законопроекта о религиозной собственности, который раскритиковала Сербская Православная Церковь.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на АР.

Мирные протесты прошли в среду в столице Подгорице и нескольких других городах.

Во главе со священниками Сербской православной церкви, просербские черногорцы проводили акции протеста с прошлой недели. Сообщалось о различных инцидентах с привлечением полиции, которая задержала 45 человек за последние несколько дней.

Церковь настаивает на том, что закон позволяет государству изъять ее собственность, включая монастыри, храмы и другие активы. Правительство Черногории возразило, что не хочет это сделать.

Парламент Черногории в пятницу одобрил законодательство на фоне протестов просербских оппозиционных депутатов, которые пытались предотвратить голосование, вызвав столкновения в ассамблее.

Согласно принятому акту, православные храмы, монастыри и другие религиозные объекты, построенные до 1 декабря 1918 года, могут быть переведены в государственную собственность. Это произойдёт в том случае, если религиозная община не докажет право собственности на объект. "Обоснование" для этого законодатели отыскали в актах времён Княжества и Королевства Черногории (1852 – 1916 годов). По ним государство в тот период было обязано материально поддерживать религиозные объекты.

А чтобы максимально упростить и ускорить национализацию, споры в отношении церковного имущества будет решать не суд, а госуправление по недвижимости. Кроме того, автоматически продлена конфискация церковного имущества, которое было отобрано у Сербской церкви во времена коммунистической Югославии.

Противники закона выдвигают следующие контрдоводы.

Подавляющее большинство из семи сотен православных храмов Черногории к указанному периоду были давно уже (с IV в. н.э.) построены церковью. И даже во второй половине XIX в., в случае дополнительной помощи государства, строились они в основном на средства той же Сербской церкви и её верующими.

Юридического учета религиозных объектов до XIX в. не велось либо документы о праве собственности в прошлых веках не сохранилось.

Значительное число храмов не имеет вообще никакого отношения к Княжеству и Королевству Черногории, поскольку с 1852 по 1916 гг. находились на территории других государств (например, весь регион Которского залива вплоть до Будвы).

Обширные (по Черногорским меркам) территории севернее г. Мойковац вошли в состав страны только в 1913 г., то есть всего за 3 года до фактического конца существования Королевства Черногории.

Однако аргументы эти не имеют действия по той главной причине, что принятие закона – акт политической воли. «Наша задача – возрождение Черногорской Православной Церкви», – заявил президент Черногории Мило Джуканович. Сам он, при этом – убеждённый атеист.

Источник: Inpress.ua
черногория
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