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Епископский совет Черногории отлучил принявших антицерковный закон политиков от Церкви

31.12.2019 / 13:58
Епископский совет Черногории отлучил принявших антицерковный закон политиков от Церкви
Черногория Источник: Православие.ру
Церковь призывает власти и общественность Черногории установить диалог и «исправить то, что еще можно исправить до того, как конкретное применение этого Закона станет источником серьезных потрясений с непредсказуемыми последствиями»

Епископский совет Черногории, состоящий из всех епископов Сербской Православной Церкви, чьи епархии действуют на территории страны, заявил, что политики, проголосовавшие и продвигающие дискриминационный Закон о вероисповеданиях сами себя отлучили от Церкви.

Об этом сообщает Православие.ру.

«Принятие такого закона не служит честью и благословением ни тем, кто его предложил, ни тем, кто голосовал за него и провозгласил его. С сожалением констатируем, что те из них, кто относит себя к православным, исключили сами себя из Православной Церкви, и поэтому отлучены от Святых Таин. Благословляем нашему боголюбивому духовенству для них, по словам святого Петра Цетинского, «никакого дела церковного» не производить до их покаяния, о котором мы молимся» - подчеркнули архиереи в заявлении совета.

Церковь призывает власти и общественность Черногории установить диалог и «исправить то, что еще можно исправить до того, как конкретное применение этого Закона станет источником серьезных потрясений с непредсказуемыми последствиями».

Как сообщалось ранее, в ночь с 26 на 27 декабря Парламент Черногории принял законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», ущемляющий интересы Сербской Православной Церкви.

Законопроект предусматривает изъятие у Сербской Православной Церкви и передачу в собственность государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если отсутствуют документы об их оформлении в качестве церковной собственности.

 

Источник: Inpress.ua
черногория
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