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Пожар вспыхнул на полигоне "Широкий лан": пострадал военный

03.01.2020 / 16:18
Военнослужащий пострадал в результате пожара в палаточном городке на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Об этом сообщает Минобороны в Facebook

Дословно: "На территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате, сгорело три палатки.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное".

Пожар вспыхнул около 5:30 31 декабря.

По данному факту проводится служебное расследование.

Предыстория: 13 марта 2018 года на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и 7 получили ожоги.

Источник

пожар, военный, полигон, Широкий лан
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