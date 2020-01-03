Пожар вспыхнул на полигоне "Широкий лан": пострадал военный

Об этом сообщает Минобороны в Facebook

Дословно: "На территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате, сгорело три палатки.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное".

Пожар вспыхнул около 5:30 31 декабря.

По данному факту проводится служебное расследование.

Предыстория: 13 марта 2018 года на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и 7 получили ожоги.

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