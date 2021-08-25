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Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект

25.08.2021 / 09:06
Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект
Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.

Во вторник, 24 августа, в 14.20 началась внеочередная сессия Верховной Рады, созванная в связи с требованием президента Украины.

Согласно повестке дня, на заседании рассмотрели один вопрос – проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины" №5712.

Документ поддержали 257 нардепов.

Напомним: президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба.
Комитет рекомендует Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном гербе.

Источник

ВР, Большой герб
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