Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб

Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook

Прямая речь Туний "Разумков в связи с требованием президента подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20.

В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе".

Напомним: 17 августа стало известно, что президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба.

Комитет рекомендует Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном гербе.

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