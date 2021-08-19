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Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб

19.08.2021 / 09:05
Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб
Парламент на заседании 24 августа в День Независимости рассмотрит проект закона о большом гербе.

Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook

Прямая речь Туний "Разумков в связи с требованием президента подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20.

В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе".

Напомним: 17 августа стало известно, что президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба.

Комитет рекомендует Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном гербе.

Источник

ВР, Большой герб
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