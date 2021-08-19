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Разумков созывает внеочередную сессию Рады

19.08.2021 / 10:17
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Внеочередная сессия назначена на 16:00. Официальное основание - обращение 156-ти народных депутатов.

Отмечается, что на сессии будет рассматриваться проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины в ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).

Источник

ВР, Разумков
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