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Пункты вакцинации должны работать на выходные и на праздники - Шмыгаль

19.08.2021 / 10:48
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации должны работать на выходные и в праздничные дни. Они должны работать постоянно.

Об этом свидетельствует заявление премьера на заседании правительства.

По его словам, люди должны иметь возможность вакцинироваться в удобное время.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни люди могли вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации.

Отметим, Минздрав призывает начать вакцинацию под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости.

Источник

коронавирус, вакцинация
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