Пункты вакцинации должны работать на выходные и на праздники - Шмыгаль

Об этом свидетельствует заявление премьера на заседании правительства.

По его словам, люди должны иметь возможность вакцинироваться в удобное время.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни люди могли вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации.

Отметим, Минздрав призывает начать вакцинацию под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости.

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