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Епископ УПЦ объяснил, как защитить детей от пропаганды аморальных ценностей

18.08.2021 / 19:35
Епископ УПЦ объяснил, как защитить детей от пропаганды аморальных ценностей
Источник: Центр информации УПЦ
Защитить ребенка от искажений секулярного мира мы можем правильным православным воспитанием, помня, что семья – это малая Церковь

Не только православные христиане или верующие других конфессий, но каждый член нашего общества должен помнить, что нельзя защитить ребенка от мирового зла, отобрав у него веру в Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ru, об этом в интервью сказал епископ Виктор (Коцаба).

По мнению владыки, современные учебные программы, воспитательные нормы и популяризируемые в обществе семейные ценности не согласуются с христианским мировоззрением.

«В обществе звучит очень много риторических слов о защите прав ребёнка, о ценности жизни и достойном воспитании. Но мы видим, как сегодня изменяются учебные программы, переписывается история в угоду политической конъюнктуре, героизируются деятели и исторические личности, которые в свое время служили интервентам и захватчикам, отрекавшимся от Православия. На протяжении нескольких десятилетий в систему школьного образования внедряются так называемые «европейские ценности», в которых перечеркнуты христианские нормы в отношении семьи и брака, в отношениях родителей с детьми», - подчеркнул епископ Виктор.

Архиерей выразил мнение о негативных последствиях, которые принесёт внедряемая в Украине ювенальная юстиция. 

«Как известно, в 2020-м прокуратура Украины начала подготовку к созданию института ювенальной юстиции. В основу этой системы заложена внешне привлекательная идея защиты прав несовершеннолетних детей и подростков, якобы способствующая снижению уровня детской преступности», - напомнил епископ. Однако, согласно статистике, в странах, где юстиция принята, за последние годы детская и подростковая преступность, наоборот, в разы возросла.

Епископ Виктор подчеркнул, что «защитить ребенка от искажений секулярного мира мы можем правильным православным воспитанием, помня, что семья – это малая Церковь».

«От православных родителей в первую очередь зависит, какими будут наши дети. Нужно помнить, что защитить ребенка от искажений секулярного мира мы можем правильным православным воспитанием, помня, что семья – это малая Церковь. И если в этой домашней Церкви царствует благодать Божия, звучит молитва, читается Евангелие, жития святых, если в отношениях родителей проявляется смирение, жертвенность, любовь - всё это дети будут непроизвольно вбирать в свои детские сердца. В свою очередь, следует постепенно объяснять детям, что христианские ценности, которыми они живут, во многом отличаются от тех, которые предлагает современная система образования», - подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
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