Войти | Зарегистрироваться
10:39

вторник,
29 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о большом Государственном Гербе Украины

29.06.2021 / 09:44
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины и определил его как безотлагательный.

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины и определил его как безотлагательный.

Глава государства подписал проект закона на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

«Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О большом Государственном Гербе Украины" и определяю его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой», - сказал Зеленский.

Он сообщил, что докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании ВР будет первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Зеленский подчеркнул, что 28 июня 1996 года появление Конституции Украины ознаменовало и ряд других важных вещей, в частности, украинский язык получил статус единственного государственного языка, а гривня - статус национальной валюты.

Кроме того, он напомнил, что на высшем законодательном уровне были закреплены государственные символы: сине-желтый флаг, трезубец и гимн «Ще не вмерла України».

В то же время глава государства подчеркнул, что все эти годы существует только один незакрытый вопрос - единый государственный символ прямо предусмотрен Конституцией и которого до сих пор не существует.

«Это - Большой Герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, ссор, мнений и различных видений. Это нормально, это демократия! Я думаю, что в год 30-летия Независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку», - подчеркнул Президент.

В Украине 28 июня отмечается День Конституции. В этот день 1996 года в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.

Источник

ВР, Зеленский, Большой герб
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июня
28 июня
27 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.