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Зеленский: к 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года из Швеции

29.06.2021 / 10:15
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года из Швеции.

Во время выступления в Верховной Раде в честь 25-летия Конституции Украины Зеленский отметил, что "к 30-летию независимости в Украину впервые за 311 лет привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика".

"За 311 лет эта Конституция никогда не была на родине. Это неправильно, несправедливо и это нужно исправить. Так можно описать диалог, который мы вели несколько месяцев с властями Швеции, где хранится оригинал Конституции", - добавил он.

По словам президента, "Конституцию вместе с булавами гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы можно будет увидеть в Софийском соборе".

Президент также сообщил, что Национальный архив Швеции уже передал Украине три копии. "Одна уже с утра выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе президента, третья – в Конституционном суде Украины после его обновления и перезагрузки", - заявил Зеленский.

"Конституция Пилипа Орлика" - договоры и постановления Прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 г. в г. Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка «Дела казачества»). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Филипп Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

Источник

Конституция, Зеленский
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