Рада должна сделать День украинской государственности выходным – Зеленский

Об этом шла речь на торжественном заседании парламента 24 августа

День Украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля, должен стать выходным, если ВР за это проголосует.

Прямая речь президента: "Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем".

Напомним: Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости ввел в стране новый праздник.

Прямая речь: "Мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Киевской движении-Украина ".

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