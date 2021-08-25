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Рада должна сделать День украинской государственности выходным – Зеленский

25.08.2021 / 09:47
Президент Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, также он обратился к Верховной Раде с предложением сделать этот праздник выходным днем.

Об этом шла речь на  торжественном заседании парламента 24 августа

День Украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля, должен стать выходным, если ВР за это проголосует.

Прямая речь президента: "Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем".

Напомним: Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости ввел в стране новый праздник.

Прямая речь: "Мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Киевской движении-Украина ".

Источник

Зеленский, День Украинской государственности
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