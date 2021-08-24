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Управделами УПЦ: Любовь к Богу и ближнему - основа долгосрочной государственности

24.08.2021 / 18:04
Управделами УПЦ: Любовь к Богу и ближнему - основа долгосрочной государственности
Источник: Центр информации УПЦ
В День независимости Украины, я всем желаю быть с Богом - основой любой жизни и процветания

С Господом возможен мир и благополучие каждого человека и государства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vesti.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В День независимости Украины, я всем желаю быть с Богом - основой любой жизни и процветания. Ведь без Него путь только один - в небытие, а с Ним - в будущее, наполненное миром, благополучием и развитием», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что те, кто целенаправленно отсекает себя от Бога, забывает Его и Его милости, постепенно погружает свою жизнь в хаос, «такие люди и сообщества «мятутся», вступают в конфликты, ломают и уничтожают окружающий их мир».

«Бог сотворил наш мир, как сказано в Псалтири, премудро. Все, что нас окружает, наполнено высшим смыслом, подчиняется высшей логике и законам, функционирует согласно Божьему замыслу. Поэтому если какая-то сила по своей воле начинает противиться установленному Господом порядку, выпадать из него, то ее участь становится очевидной. То, что перестает быть частью единой гармоничной системы, попросту исчезает…И из этого замкнутого круга не будет возврата, если вновь не обратиться к Господу», - напомнил митрополит Антоний.

Владыка привел пример из трудов святителя Николая Сербского об обычае православных народов на Балканах: если какой-нибудь бедняк начинал строить дом, то соседи помогали ему - трудами, деньгами или материалом, а когда дом готов, они разделяют радость своего соседа.

«В этом обычае явно отражено исполнение заповеди о любви к ближнему, которая является важной ступенью к обретению искренней любви к Богу. Давайте и мы следовать этому примеру, помогая и поддерживая друг друга, а также совместно трудясь на благо нашего народа и нашей родной земли. Ведь истинная любовь к Богу и ближнему является также и основой долгосрочной государственности», - подытожил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
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