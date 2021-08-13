У Медведчука колоссальные шансы на выигрыш дела в ЕСПЧ, его дело в Украине - это политическое преследование, - Якубин

Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал политолог Алексей Якубин.

"Дело Виктора Медведчука - оно, конечно, политически ангажированное. Когда первые политические лица государства комментируют дело, мы это видели, и нарушают и презмпуцию невиновности, и так далее. Я вам хочу сказать, что для Европейского суда - это тоже показатель... Есть колоссальные шансы и возможности (у Виктора Медведчука, - ред.) Выиграть", - отметил он.

При этом Якубин подчеркнул, что в цивилизованной стране за подобные действия властей против лидера оппозиции наступила бы ответственность в виде импичмента.

"Но у нас прописали так закон об импичменте, по сути его организовать в Верховной Раде почти невозможно", - добавил эксперт.

Как известно, Европейский суд по правам человека открыл производство по запросу стороны защиты по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Нескольким днями ранее об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Политик отметил, что ЕСПЧ рассмотрит дело в ближайшее время.

"Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора, председателя СБУ и начала импичмента Президента", - подчеркнул политик.

В свою очередь адвокаты Виктора Медведчука позже уточнили, что соответствующее обращение признано ЕСПЧ небезосновательным. Более того, они убеждены, когда суд предоставит приоритет в рассмотрении этого вопроса - государство вынуждено будет объяснить свою позицию.

"Если ЕСПЧ решит предоставить приоритет рассмотрения заявления, то оно будет рассмотрено не только первым, но во внеочередном порядке. Из содержания письма ЕСПЧ нам известно, что, во-первых, наше обращение в интересах Виктора Владимировича Медведчука не признано явно не беспочвенным.. Европейский суд по правам человека нам сообщил, что и ходатайство о предоставлении нам приоритетнотого порядка рассмотрения обращения в интересах Виктора Медведчука вскоре будет рассмотрено, и о результатах мы будем уведомлены дополнительно. И если нам предоставят приоритет, я думаю, в течение ближайшего полугода ЕСПЧ запросит информацию у государства – выяснит позицию государства по поводу нашего обращения", - сообщила адвокат Виктора Медведчука Лариса Чередниченко.

При этом следует заметить, что поскольку событие незаурядное, оно сразу вызвало немало реакций в украинской экспертной среде.

Так, политический обозреватель Владимир Кацман отметил, что иск защиты Виктора Медведчука в ЕСПЧ - это результат неумения украинской власти бороться с оппозицией за благосклонность избирателя законными методами.

"Власть споткнется и споткнется через это дело Медведчука. В результате же и провалится. Потому что в действительности беззаконие может порождать новое беззаконие. Никогда действия, противоречащие Конституции, каким-то законам украинским, какой-то разумной логике, какой-то модели европейского поведения, когда оппозицию ты уважаешь и в соревновательном пути дискуссии, ты показываешь свое превосходство... Такими методами власть действовать не может, к сожалению", - подчеркнул он.

В свою очередь политический эксперт Владимир Мулик убежден, что рассмотрение дела Медведчука в ЕСПЧ - это экзамен для Европы на демократию.

"Если сегодня защита и Медведчук видят, что власть в Украине узурпирована, система правосудия вообще, правоохранительная система уничтожена фактически работает на заказ, то единственным путем, конечно, есть обращение к таким международным структурам. И самое главное: это будет экзамен для Европы на демократию, который скажет: правильно делается или здесь идут преступления один за другом. И тогда станет ясно, где настоящая демократия", - сказал он.

В то же время политический комментатор Кирилл Молчанов добавил, что по его мнению, независимо от того, выполнит украинская власть решение ЕСПЧ - это будет большой репутационный удар по президенту Зеленскому, а потому отставки после провала в деле Медведчука - неизбежны.

"Массу решений мы, конечно, или не выполняем, или выполняем со скрипом, вот. И действительно здесь даже больше не сам факт выполнения и невыполнения, а факт того, что это будет существенный, репутационный публичный удар... Отставки будут однозначно. Даже скорее еще от этого решения ЕСПЧ. То есть, очевидно, после перезагрузки силовых структур - МВД, СБУ, Служба внешней разведки, то следующей на очереди будет Венедиктова. Я думаю, ее тоже попросят на выход. Потому что у нее никакого победного кейса нет, все дедлайны закончились, результаты по резонансным делам отсутствуют. Посадок вообще никаких не предвидится. Единственное, во что она вцепилась - это дело по Медведчуку, но исходя из того, что оно не подает никаких надежд - я думаю, Венедкитовий тоже придется расстаться со своим креслом", - отметил он.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Стороной защиты была подана апелляция. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали такие диии власти. За последние полгода мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.