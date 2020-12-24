Якубин: партия Медведчука готова голосовать в Раде по всем пунктам Парижского коммюнике

Такое мнение в эфире телеканала ZIK озвучил кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

«Когда, мол, придет к власти новый американский президент, тогда, может быть, он будет как-то влиять на ситуацию в этом регионе. У власти есть надежда на это», – считает он.

Аналитик проанализировал, как выполнялось за прошедший год то, что было указано в парижском коммюнике по итогам встречи президентов Франции, Украины, России и канцлера Германии, которые 10 декабря 2019 года достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

«Из всех пунктов коммюнике хорошо, если выполнено два. А остальное – ни новый закон об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, ни закон об амнистии – их ведь нет. Это при том, что представители оппозиции постоянно подчеркивали, что готовы голосовать с властью по всем этим пунктам. Или даже формировали "нормандский формат" в парламентском измерении, о котором говорил Виктор Медведчук. Но я не вижу какой-либо активности от партии власти по этому вопросу, готовности участвовать в этом и работать совместно (с ОПЗЖ. – Ред.)», – отметил Якубин.

Эксперт убежден в том, что действующая власть продолжает терять свой рейтинг из-за невыполнения своих предвыборных обещаний по достижению мира на Донбассе.

«Через год власть вернулась в своеобразный полутупик, сделали круг и возвращаются в те годы, когда при власти был Порошенко (экс-президент Украины. – Ред.), когда много говорилось о Минских соглашениях, однако в реальности делалось гораздо меньше», – подытожил Алексей Якубин.

Напомним, 28 января текущего года на встрече с депутатами Бундестага в Берлине председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о достигнутых договоренностях во время встречи глав государств «нормандского формата» в Париже.

«Первое – они согласились с тем, что фундаментом деятельности "нормандского формата" являются Минские соглашения, а именно: протокол, подписанный 5 сентября 2015 года, меморандум 19 сентября 2014 года и комплекс мер 12 февраля 2015 года. Главы государств "нормандского формата" установили, что Минские соглашения, а именно те три акта, которые я перечислил, являются неукоснительными для их полной имплементации. В Париже было принято решение до конца декабря 2019 года установить режим, постоянный режим прекращения огня. Также в коммюнике было указано о том, что необходимо имплементировать "формулу Штайнмайера", которая касается установления особого статуса неподконтрольных территорий, то есть территорий Донбасса, сначала на временной, а потом при определенных условиях, являющихся содержанием "формулы Штайнмайера", на постоянной основе», – проинформировал Виктор Медведчук.